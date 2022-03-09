بالفيديو شاهد أهداف مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دوري الأبطال

فاز فريق ريال مدريد الإسباني على مضيفه باريس سان جيرمان في مباراة الإياب ضمن الدوري الـ 16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 3-1.

وافتتح باريس سان جيرمان باب التسجيل في الدقيقة الـ39 عن طريق نجمه كيليان مبابي بعد تمريرة ساحرة من زميله البرازيلي نيمار.

وقلب ريال مدريد الطاولة رأسا على عقب في الشوط الثاني عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 61 و76 و78.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز سان جيرمان على ريال مدريد بهدف دون رد أحرزه مبابي على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، ويكفي الفريق الباريسي التعادل بأي نتيجة في مدريد للعبور إلى دور الثمانية.