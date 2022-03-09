سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 10 مارس 2022، ويلاحظ فريقنا أن هناك اهتمام كبير عبر محركات البحث جوجل عن أسعار الذهب، لذلك قررت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن تقدم لكم سعر الذهب في سوريا، لا سيما وجود اهتمام من قبل رجال الاعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة بسعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 10 مارس 2022 ، حيث تراجع متوسط أسعار الذهب في العراق مع بدء موجة هبوط لأسعار المعدن النفيس عالميا.



سعر الذهب في سوريا اليوم الخميس 10 مارس 2022

سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا اليوم، إلى نحو 160.582 ألف ليرة (63.93 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا

كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في سوريا إلى نحو 140.513 ألف ليرة (55.94 دولار).



سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا اليوم الخميس، نحو 120.439 ألف ليرة (47.95 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا

سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 93.673 ألف ليرة (37.29 دولار).

سعر الأوقية الذهب اليوم الخميس في سوريا

وتراجع متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، إلى مستوى 4.994 مليون ليرة (1988 دولارا).

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في سوريا

كما انخفض متوسط سعر الجنيه الذهب في سوريا اليوم الخميس إلى نحو 1.124 مليون ليرة (447.49 دولار).