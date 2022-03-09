رئيس برشلونة يكشف عن أتعس قرار اتخذه في مسيرته

كشف رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا عن أصعب قرار اتخذه في مسيرته، واصفا إياه بأنه كان "الأتعس على الإطلاق".

واعتبر لابورتا عدم تجديد برشلونة عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي امتثالا لقوانين سقف الأجور في الدوري الإسباني، أنه "أتعس قرار على الإطلاق".

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن لابورتا قوله: "لم أكن أرغب أبدا في رحيل ميسي، لكنني لست آسفا أيضا لأنه كان علينا أن نضع النادي فوق كل الاعتبارات".

وأضاف: "واجهنا الواقع، وتاريخ برشلونة مستمر. بالعمل والقرارات الجيدة المدروسة يمكننا العودة إلى طريق النجاح، وهو ما نقوم به".

وأعرب لابورتا عن امتنانه للمدير الفني السابق رونالد كومان لإعطائه الفرصة للاعبين الشباب، لكنه أكد أن قراره بإقالته "كان صائبا".

وعبّر رئيس برشلونة عن سعادته بالطريقة التي تمكن بها تشافي هيرنانديز من الاستفادة القصوى من الفرصة التي أتيحت له لتدريب الفريق الذي قاده كلاعب، موضحا: "تشافي استجاب بشكل رائع للفرصة التي أتاحها له برشلونة، لأنه مدرب يعرف النادي ويحب الفريق ويحترم قراراته".

وأوضح: "يحب هيرنانديز كرة القدم الأمر الذي يجعله دائما بروح الفريق مع برشلونة. أنا مقتنع به كمدرب على المدى الطويل، وبقدرته على منحنا انتصارات مهمة".

وردا على سؤال حول التوقيع المحتمل مع إيرلينغ هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، تجنب لابورتا الخوض في التفاصيل حول أهداف انتقالات برشلونة المستقبلية، موضحا: "نخطط لتقوية جميع الخطوط. دعونا نتوقف عن الحديث عن اللاعبين لأننا نرفع أسعارهم ونلحق الضرر ببرشلونة".