سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 10 مارس 2022، لا تكاد تمر لحظة في إلا ويبحث المواطنون في سوريا عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الليلة السورية، وخاصة في ظل اشتداد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى فوضى على الأسعار والعملات والنفط والمنتجات والذهب وكل المنتجات العالمية، لهذا تتغير الأسعار كل ساعة تقريبا، لذلك يتطلع السوريون على شاشات البورصة المحلية والعالمية والصفحات الرسمية للبنوك الرسمية وشركات الصرافة للاطلاع على سعر الدولار في سوريا وتحديثاتها اليومية.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 10 مارس 2022

وتتطلع فئات وشرائح كثيرة في سوريا على سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 10 مارس 2022، ومنهم التجار والمستثمرون وأصحاب شركات الصرافة وموظفو البنوك، لأن عدم الاستقرار في البلاد يؤدي إلى فوضى في أسعار العملات على المستويات المحلية والدولية، لهذا يحرص فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، كل الحرص على نشر لكم أسعار العملات الرئيسية في البلد الشامي، وأبرزها الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية وكل تحديثاتها على مدار الساعة.

ويتعرض الاقتصاد السوري لانهيارات كبيرة، بفعل الأحداث التي تشهدها سوريا منذ أكثر من عشر سنوات، والتي خلفت مئات الآلاف من القتلى وتهجير وهدم منازل الملايين، وهو ما دفع الملايين للهجرة واللجوء في الدول العربية والأجنبية، هربا من جحيم الحرب في تلك المنطقة.

وشددت دول عربية وأوروبية على ضرورة التوصل إلى حل سياسي في سوريا مع قرب الذكرى الـ 11 للأزمة التي عصفت بالبلاد.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس

وصعد سعر الدولار في سوريا اليوم الخميس 10 مارس 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى نحو 3765 ليرة للشراء، و3815 ليرة للبيع.

سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس

كما ارتفع سعر اليورو في سوريا اليوم، خلال تعاملات اليوم الخميس 10 مارس، إلى نحو 4106 ليرة للشراء، و4161 ليرة للبيع.

سعر الإسترليني في سوريا اليوم الخميس

ونزل سعر الجنيه الإسترليني في سوريا، خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 10 مارس، إلى مستوى 4935 ليرة للشراء، و5000 ليرة للبيع.