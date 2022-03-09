سعر الذهب في تونس اليوم الخميس 10 مارس 2022، ويلاحظ فريقنا أن هناك اهتمام كبير عبر محركات البحث جوجل عن أسعار الذهب، لذلك قررت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن تقدم لكم سعر الذهب في تونس، لا سيما وجود اهتمام من قبل رجال الاعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، حيث ارتفع متوسط أسعار الذهب في تونس مع بدء موجة هبوط لأسعار المعدن النفيس عالميا.





سعر الذهب في تونس اليوم الخميس 10 مارس 2022

سعر جرام الذهب عيار 24 في تونس

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في تونس، خلال التعاملات المسائية اليوم، 188.93 دينار (63.86 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في تونس

كما زاد سعر جرام الذهب عيار 21 في تونس، إلى 165.32 دينار (55.88 دولار).





سعر جرام الذهب عيار 18 في تونس

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في تونس، نحو 141.70 دينار (47.90 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في تونس

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 110.21 دينار (37.25 دولار).

سعر الأوقية الذهب في تونس

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في تونس، نحو 5.876 ألف دينار (1986 دولارا).

سجل سعر الجنيه الذهب في تونس

كما سجل سعر الجنيه الذهب في تونس، نحو 1323 دينارًا (447.04 دولار).