سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 10 مارس 2022، ويلاحظ فريقنا أن هناك اهتمام كبير عبر محركات البحث جوجل عن أسعار الذهب، لذلك قررت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أن تقدم لكم سعر الذهب في العراق، لا سيما وجود اهتمام من قبل رجال الاعمال والتجار وأصحاب محلات الصاغة، حيث تراجع متوسط أسعار الذهب في العراق مع بدء موجة هبوط لأسعار المعدن النفيس عالميا.

سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 10 مارس 2022

سعر الذهب في العراق اليوم الخميس 10 مارس 2022

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق اليوم الخميس، إلى نحو 93.164 ألف دينار (63.83 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق

كما تراجع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق، إلى نحو 81.520 ألف دينار (55.86 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق

فيما سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق، نحو 69.874 ألف دينار (47.88 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق

وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 54.326 ألف دينار (37.24 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 12 في العراق

وسجل سعر عيار 12، نحو 46.582 ألف دينار (31.92 دولار).



سعر الأوقية الذهب اليوم في العراق

وسجل سعر أوقية الذهب في العراق، إلى نحو 2.897 مليون دينار (1985 دولارا).

سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق

وتراجع متوسط سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21)، إلى نحو 652.164 ألف دينار (446.84 دولار).