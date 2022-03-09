أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 10 مارس 2022، يبحث المواطنون في الأردن عن سعر جرام الذهب بكل أصنافه والعيارات الدارجة في المملكة الأردنية، وخاصة في ظل الأحداث التي لاتزال مستمرة بين أوكرانيا وروسيا والتي أدت إلى ارتفاع جميع أنواع السلع والعملات والمعادن والذهب، لهذا يحرص الأردنيون على الاطلاع على شاشات البورصة وصفحات شركات ومحال الذهب لمعرفة أسعار الذهب في بلادهم، لأن الارتفاع والانخفاض يؤثر على بيع وشراء الذهب في عمّان.

أسعار جرام الذهب في الأردن اليوم الخميس 10 مارس 2022

وتهتم فئات كثيرة في البحث عن أسعار الذهب في الأردن اليوم الخميس 10 مارس 2022، وخاصة التجار والمدخرون بالمعدن الأصفر والمستثمرون، وخاصة أنها غير مستقرة وتتغير على مدار الساعة نتيجة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما يدفع المستثمرون للادخار بالذهب على اعتبار أنه الملاذ الآمن لهم، بخلاف العملات الورقية، لهذا ينشر لكم فريق وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، أسعار الذهب وتحديثاته المستمرة على مدار الساعة.

سعر الذهب في الأردن

ويحرص الشبان والفتيات المقلبين على الزواج للاطلاع على سعر الذهب باستمرار، وخاصة عند اقتراب فرحها، فهي تتمنى أن ينخفض قبل حفل زفافها كثيرا، لتتمكن من شراء أكبر كمية منه مقابل المهر المقدم لها، في المقابل يتمنى المستثمرين والمدخرين للذهب بأن يقز سعره كثيرا لكي يجنوا أربحا كبيرة جراء بيعه.

سعر جرام الذهب عيار 24

وانخفض متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن، خلال تعاملات اليوم الخميس، إلى نحو 45.47 دينار (64.13 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

كما هبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق)، خلال تعاملات اليوم في الأردن، إلى نحو 39.78 دينار (56.12 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن، نحو 34.10 دينار (48.10 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14

وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في الأردن، فقد بلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 26.52 دينار (37.41 دولار).

سعر الأونصة والجنيه الذهب اليوم في الأردن اليوم الخميس

وانخفض متوسط سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن، خلال تعاملات اليوم داخل الأسواق المحلية، إلى نحو 1.414 ألف دينار (1995 دولارا).

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الذهب في الأردن، إلى نحو 318.28 دينار (448.93 دولار).