ما طبيعة المنخفض القطبي الذي تشهده فلسطين يوم الخميس والجمعة..!؟

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، اليوم الأربعاء، أن تعبر جبهة هوائية باردة جداً من أصل قطبي البلاد بشكلِ "رئيسي" ليلة الخميس/الجمعة وخلال يوم الجمعة.

كما توقع أن تهطل الأمطار فوق محافظات واسعة من البلاد بما فيها أجزاء واسعة من الضفة وقطاع غزة.

الفرصة مُهيأة كذلك لزخات من الامطار على فترات خلال صباح ونهار يوم غد فوق بعض المناطق خاصة في شمال البلاد.

وذكر المنخفض ينحسر يوم السبت مع بقاء الفرصة وادرة لبعض الهطولات المطرية في بعض المناطق.

وحذر من شدة سرعة الرياح خلال يوم الجمعة، ومن تدني الرؤية الأوفقية نيجة تشكل الضباب الملامس لسطح الأرض.