شرطة "بيت لاهيا" تنهي خلافاً ماليًا بـ 24 ألف شيكل

أنهى قسم العلاقات العامة بمركز شرطة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، خلافاً مالياً بقيمة 24 ألف شيكل نشب بين مواطنين على أثر بيع كمية من البضائع.

وقالت شرطة بيت لاهيا: "إن المواطن (أ، أ) تقدم بشكوى طرف قسم الشكاوى بالمركز يطالب فيها المواطن (ع. أ) بمبلغ 24 ألف شيكل بعد نشوب خلاف بينهم على بيع بضائع".

وأضافت، أنها استدعت المشتكي والمشتكى ضده والاستماع لأقواله تم مناقشة عدة حلول تنهي الخلاف بشكل ودي وسريع.

وأوضحت، أن الطرفين اتفقا على إنهاء الخلاف بعد توقيع سند يقضى بسداد المبلغ المتبقي وهو 14 ألف شيكل نقدا والـ 10 آلاف المتبقية بضائع، كما تم استرجاع الشيكات وإغلاق القضايا والإفراج عن المشتكى ضده.