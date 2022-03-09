التشكيلة الرسمية لمباراة ريال مدريد وباريس

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "سانتياغو برنابيو" الذي يستضيف اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 مباراة ريال مدريد الإسباني وضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت فلسطين.

وسيبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بالتشكيلة الأساسية التالية لفريقه لمواجهة ضيفه الباريسي: كورتوا، كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ناتشو، كروس، بنزيما، مودريتش، أسينسيو، فالفيردي وفينيسيوس جونيور.

فيما اختار الأرجنتيني ماوريسيو بوكوتينو مدرب باريس سان جيرمان التشكيلة الأساسية التالية لفريقه في مواجهة مضيفه الملكي: دوناروما، حكيمي، مينديز، ماركينيوس، كيمبيمبي، فيراتي، دانيلو، باريديس، نيمار، مبابي وميسي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز سان جيرمان على ريال مدريد بهدف دون رد أحرزه مبابي على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، ويكفي الفريق الباريسي التعادل بأي نتيجة للعبور إلى دور الثمانية.