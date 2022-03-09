كهرباء غزة تصدر تنويهاً للمواطنين بشأن تداعيات المنخفض الجوي المقبل

أصدرت شركة توزيع كهرباء غزة، اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، تنويهاً بشأن تداعيات المنخفض الجوي المقبل على قطاع غزة.

ودعت الشركة في التنويه الذي صدر عنها، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والنصائح الصادرة عنها بخصوص التعامل في ظل المنخفضات الجوية، والعمل بموجبها حفاظا على سلامتهم.

وطالبت، بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المنازل والمنشآت من تسربات المياه لشبكة الكهرباء خاصتهم، ومن خطر المواد المتطايرة وتثبيتها خشية وقوعها على شبكة الكهرباء.

كما طالبت المواطنين بالابتعاد عن مكونات شبكة الكهرباء والأسلاك والأعمدة الحديدية حفظاً لأمنهم وسلامتهم، وضرورة توعية الأطفال بهذا الشأن، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ في موضوع الكهرباء بالاتصال على رقم الطوارئ (133) الخاص بالشركة.

وأكدت، أنها قامت بتنظيم عمل فرق الطوارئ والورديات لتغطية حالة الطوارئ وقد تم تزويدها بكافة الإمكانيات واللوجستيات اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها خلال هذه الفترة.

وقالت: "كما تم التعميم والتأكيد على إعطاء الأولوية لسلامة المواطنين والموظفين العاملين على شبكة الكهرباء من أي مخاطر قد تطرأ، بالإضافة للاهتمام بمتابعة وتنظيم جداول توزيع الأحمال بما يحقق العدالة والمساواة بين المواطنين ".

ودعت لإعطاء الأولوية للمرافق الحيوية كمحطات المعالجة والصرف الصحي والتنسيق مع جهات الاختصاص في البلديات وسلطة المياه بالخصوص، والإبقاء على حالة التأهب للتعامل مع أي حالات طوارئ وتعزيز التواصل مع الجهات الشريكة مثل سلطة الطاقة والبلديات والدفاع المدني والعمليات المركزية والمؤسسات الخدمية الأخرى.