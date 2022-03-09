يلا كورة لايف .. بث مباشر مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان الآن اليوم 9-3-2022 بدون تقطيع على يلا شوت في دوري ابطال أوروبا

بث مباشر مباراة ريال مدريد و باريس سان جيرمان على يلا شوت وكورة لايف اليوم الأربعاء الموافق 9-3-2022 ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة دوري ابطال أوروبا 2022 ، حماسية عالية وشديدة لدى الجمهور واللاعبين لانطلاق هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز ، لا سيما أن سان جيرمان حقق فوزًا على الريال في لعبة الذهاب على ملعب حديقة الأمراء بهدف نظيف دون مقابل في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الثاني ، وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وقد قرر فلسطين اليوم الاخباري وضع كافة التفاصيل المتعلقة في هذه المباراة التي من المتوقع ان تسجل حضورًا جماهيريًا عاليًا من أجل معرفة من المنتصر والفائز .

وسيتمكن كافة المشاهدين من مشاهدة ريال مدريد و باريس سان جيرمان بث مباشر اليوم بجودة hd وبدون أي عوائق ، حيث ستقام المباراة النارية على ملعب سانتياجو برنابيو وسط أجواء مليئة بالحماسة ، ويمكن لكم الان التعرف على كافة التفاصيل بمجرد الانتهاء من هذه المقالة .

بث مباشر ريال مدريد وباريس سان جيرمان الآن

هذه المباراة التي هي في غاية القمة النارية ستذاع مباشرة على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1 في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر و الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والثانية عشر بتوقيت مكة المكرمة .

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وبخصوص التشكيلة المتوقعة لفريق باريس سان جيرمان ، في ثمن النهائي لدوري ابطال أوروبا فغنها تضم 24 لاعبًا : وهم التالي: نافاس، حكيمي، كيمبيمبي، دراكسلر، كيرير، نونو مينديس، إدريسا جايي، ميسي، سيمونز، دوناروما، لوتيلييه. ماركينيوس، فيراتي، مبابي، باريديس، إيكاردي، نيمار، دي ماريا، دانيلو، داجبا، فينالدوم، كورزاوا، هيريرا، ديالو، وكانت تقارير إعلامية رياضية أوروبية قد قالت أن اللاعبين خوان بيرنات و سيرجيو راموس سيتغيب عن المباراة ، الأول بسبب عدم قيده في قائمة دوري الأبطال ، والثاني بسبب الإصابة . المشاهدة هنا

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أما التشكيل المتوقع لريال مدريد التي سيلعب بها امام سان جيرمان تضم التالي: التشكيل | 4-3-3 المدرب كارلو أنشيلوتي ، تيبو كورتوا..... فيرلان مندي - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال .. لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس .. فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - رودريجو

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وسوف تذاع مباراة الريال امام سان جيرمان كما باقي مباريات دوري أبطال أوروبا حصريًا على قنوات بي إن سبورت، وستذاع مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان على beIN SPORTS PREMIUM 1 ، وفيما يلي تردد القناة .

التردد : 12604

القطبية : أفقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/2

إشارة ارسال البث : DVB-S2

معدّل تردد الموجة : 8PSK

الجودة : hd