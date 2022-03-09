رسالة من الشيخ المجاهد محمد جرادات من سجن مجدو

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:04 م
09 مارس 2022
الشيخ محمد جرادات.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

رسالة من الشيخ المجاهد محمد جرادات ابو احمد من سجن مجدو

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد تحية الإسلام وتحية الجـهـاد

اهلي وربعي وابناء جنين وابناء شعبي الفلسطيني

فداكم ما حصل واسأل الله القبول اما الى الاحتلال اقول

اليوم تدمرون بيوتنا وغداً سنتبّر علوكم /// في سبيل الله بيتي وفداءً للأقصى والقدس وفلسطين

والى زوجتي وابني وبناتي وابناء ابني واخوتي واخواتي والى روح والدي ووالدتي

وروح ابني اقول

ارفعوا رؤوسكم ولتنسوا فضل الله علينا وعليكم واستمسكوا بحبل الله

ونهاية حديثي الى اهل بلدي لقد رأيت وقفتكم الشجاعة والمشرفة والتي طالما علمت انها موجودة فيكم

سلام على بلدي وسلام لجنين ومجاهديها وفلسطين واسودها

اخوكم وابنكم

الشيخ (محمد يوسف جرادات ابو احمد) سجن مجدو

#أسرى #سجون الاحتلال #سجن مجدو #الشيخ محمد جرادات

متعلقات