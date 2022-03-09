رسالة من الشيخ المجاهد محمد جرادات من سجن مجدو

رسالة من الشيخ المجاهد محمد جرادات ابو احمد من سجن مجدو

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد تحية الإسلام وتحية الجـهـاد

اهلي وربعي وابناء جنين وابناء شعبي الفلسطيني

فداكم ما حصل واسأل الله القبول اما الى الاحتلال اقول

اليوم تدمرون بيوتنا وغداً سنتبّر علوكم /// في سبيل الله بيتي وفداءً للأقصى والقدس وفلسطين

والى زوجتي وابني وبناتي وابناء ابني واخوتي واخواتي والى روح والدي ووالدتي

وروح ابني اقول

ارفعوا رؤوسكم ولتنسوا فضل الله علينا وعليكم واستمسكوا بحبل الله

ونهاية حديثي الى اهل بلدي لقد رأيت وقفتكم الشجاعة والمشرفة والتي طالما علمت انها موجودة فيكم

سلام على بلدي وسلام لجنين ومجاهديها وفلسطين واسودها

اخوكم وابنكم

الشيخ (محمد يوسف جرادات ابو احمد) سجن مجدو