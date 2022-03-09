بالصور وفد من "الجهاد والرابطة الإسلامية" يهنئ الدلو لتوليه مدير تعليم غرب غزة

هنأ وفد من حركة الجهاد الإسلامي والرابطة الإسلامية في غزة، اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، مدير مديرية غرب غزة أ. حمدي الدلو بمناسبة توليه المنصب الجديد.

وقد ضم الوفد مسؤول حركة الجهاد الإسلامي في إقليم غزة أ. خميس الهيثم، والقيادي في الجهاد الإسلامي أ. رامز الحلبي، ومسؤول ملف المدارس في الرابطة الإسلامية أ. جلال بصل، ومسؤول الرابطة الإسلامية بإقليم غزة أ. سعيد العرقان، وكوادر الرابطة الإسلامية بغزة.

ورحب أ.حمدي الدلو بوفد الرابطة الإسلامية شاكراً لهم زيارتهم، مثنياً على دورهم الفعال في خدمة الطلاب الفلسطينيين، وتقديم كافة الدعم لهم، مؤكداً على أن المديرية، والرابطة يعملون ضمن منهجية واحدة هي خدمة المعلم والطالب، وكل من يعمل في سلك التربية والتعليم.

ومن جانبه هنأ الحلبي أ.حمدي الدلو بتوليه منصب مدير التعليم في غرب غزة متمنيا له التوفيق والسداد، وبذل الطاقات من أجل الارتقاء بالمعلم، والطالب الفلسطيني بما يخدم المنظومة التعليمية، والطالب على وجه الخصوص.

وأكد على أن الرابطة ستكون الداعم الأكبر للمديرية في شتى المجالات التي تصب في مصلحة العملية التعليمية.

وناقش الطرفان العديد من القضايا التي تهم العملية التعليمية

وفي الختام قدم وفد الحركة درع التهنئة، والمباركة لمدير التعليم متمنياً له التميز والإبداع والتوفيق والسداد.



