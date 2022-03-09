الاحتلال يستولي على مضخات وكوابل ويدمر شبكة مياه جنوب الخليل

استولت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي " برفقة مجموعة من المستوطنين، مساء اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، على مضختين للمياه، وكوابل للكهرباء، ودمرت شبكة مياه لمواطن جنوب الخليل.

وأفاد رئيس مجلس قروي بيرين فريد برقان، بأن سلطات الاحتلال ترافقها مجموعة من المستوطنين داهمت قرية "بيرين"، واستولت على مضختين للمياه، وكوابل كهرباء، كما دمرت أنابيب وخزانات للمياه، تعود ملكيتها للمواطن مرشد حسن العطيات، كانت تستخدم لإيصال الكهرباء والمياه لمنزله في القرية.

وأوضح أن القرية تتعرض بشكل مستمر لاعتداءات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، بهدف التضييق على المواطنين، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، لإجبارهم على ترك أراضيهم، لصالح توسيع مستوطنة "بني حيفر" المقامة عنوة على أراضي القرية.