الحكومة بغزة تعلن عن أبرز القرارات التي أقرتها في جلستها الأسبوعية الدورية

أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، عن أبرز القرارات التي اتخذتها اللجنة خلال جلستها الأسبوعية الدورية مع الوزارات واللجان الحكومية المختصة.

وأفادت لجنة متابعة العمل الحكومي، بأنها أقرت الخطة الخمسية لاحتياجات وزارة التربية والتعليم العالي من المدارس، كما وناقشت عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

واستمعت اللجنة، إلى عرض مفصل حول مجمل الأوضاع العامة من وكلاء الوزارات المختصة، وجهود ضبط الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، فيما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة وإبداء الرأي.

كما وأعلنت عن أبرز القرارات التي اتخذتها خلال اجتماع اليوم، وهو على النحو التالي: