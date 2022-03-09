الحكومة بغزة تعلن عن أبرز القرارات التي أقرتها في جلستها الأسبوعية الدورية

أعلنت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، عن أبرز القرارات التي اتخذتها اللجنة خلال جلستها الأسبوعية الدورية مع الوزارات واللجان الحكومية المختصة.
وأفادت لجنة متابعة العمل الحكومي، بأنها أقرت الخطة الخمسية لاحتياجات وزارة التربية والتعليم العالي من المدارس، كما وناقشت عددًا من التقارير والمذكرات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
واستمعت اللجنة، إلى عرض مفصل حول مجمل الأوضاع العامة من وكلاء الوزارات المختصة، وجهود ضبط الأسواق ومنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، فيما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة وإبداء الرأي.
كما وأعلنت عن أبرز القرارات التي اتخذتها خلال اجتماع اليوم، وهو على النحو التالي:
- إقرار آلية ومحددات تنظيم الحوادث القضائية وما يترتب على ذلك من حقوق وإجراءات.
- اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية.
- إقرار مبادرة تطوير وتوحيد منظومة التحقيقات الإدارية في الدوائر الحكومية.
- تكليف ديوان الموظفين العام بالتنسيق مع وزارة العدل لإجراء التعديلات النهائية على لائحة الابتعاث والتدريب.
- المصادقة على محددات التكليفات للوظائف الإشرافية في الدوائر الحكومية، على قاعدة تكافؤ الفرص.
- الموافقة على آليات تعديل بيانات سجلات الحاصلين على لم الشمل في الأنظمة المحوسبة لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية.
- اعتماد توصيات وزارة التنمية الاجتماعية حول التقرير الخاص بمسح الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحالة الأمن الغذائي.
- تشكيل لجنة من وزارات: المالية، والداخلية والأمن الوطني، والاقتصاد الوطني، لدراسة الاحتياجات البشرية واللوجستية لتطوير العمل في معبري رفح وكرم أبو سالم التجاري.
- اعتماد جدول تشكيلات نقل الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية.