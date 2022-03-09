أسيرة محررة فلسطينية تروي المعاناة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي

روت الأسيرة المحررة من سجون الاحتلال الإسرائيلي، أمل جهاد طقاطقة، من بلدة بيت فجار (جنوب بيت لحم)، تجربتها في الإعتقال بعد أسرٍ دام سبعة أعوام خلف قضبان سجون الاحتلال بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الاسلامي

وقالت طقاطقة إن "الأسيرات الفلسطينيات بينهن قاصرات .. يتعرضن على غرار بقية الأسرى لانتهاكات صارخة لحقوقهن، كالإهمال الطبي والعزل الانفرادي والاقتحامات المستمرة لغرفهن".

وأشارت الأسيرة المحررة إلى أن "وضع الأسيرات مقارنةً بوضع الأسرى الرجال مأساوي جداً .. كاميرات مراقبة في ساحة المعتقل تنتهك خصوصيتهن، وغرف الاستحمام خارجية، فيما مكتب السجانين من الذكور في قلب ساحة المعتقل".

وبيّنت طقاطقة أن تجربتها في المعتقل على مدار سبعة أعوام، "كانت مليئة بالألم والمعاناة، خصوصًا أنها كانت جريحة، وكانت العلاجات غير متوفرة بشكل دائم".

وترى طقاطقة أن "الأسرى والأسيرات ينظرون اليوم إلى المقاومة الفلسطينية كأمل لتحريرهم، وتحرير كامل المقدسات وكامل التراب الوطني الفلسطيني".

واعتقلت سلطات الاحتلال، طقاطقة عام 2014، بعد إصابتها بجراح خطيرة، بزعم محاولة طعن مستوطن بالقرب من مثلث "غوش عتيصون" (جنوب بيت لحم)، وأفرج عنها في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بعد انتهاء محكوميتها.