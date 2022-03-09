"مرتضى منصور " يعلن رحيله عن الزمالك

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور نيته التنحي عن منصبه، عقب مواجهة نادي الوداد الرياضي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور دوري أبطال أفريقيا.

وكان منصور أعيد انتخابه كرئيس للزمالك في فبراير الماضي، لكن بعد أقل من شهر على توليه المنصب، فجر منصور مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه في تصريحات صحفية نيته التنحي عن منصبه كرئيس لنادي الزمالك المصري.

وقال منصور في تصريحات لقناة "الحدث اليوم": "المناخ العام المحيط برئاستي لنادي الزمالك، لا يساعدني على العمل والاستمرار، بسبب القضايا العديدة المرفوعة ضدي من محمود الخطيب (رئيس الأهلي)، وأحمد سليمان، وممدوح عباس، ومسؤول في الدولة قال لي (الخطيب خط أحمر)، وأنا غير قادر لا صحياً ولا نفسياً على العمل بهذه الطريقة"

ويضيف رئيس الزمالك: "عقب مباراة الزمالك ضد الوداد لن أذهب للنادي مرة أخرى، وسأتفرغ لهذه القضايا. أبلغت المسؤولين في الدولة أنه لا يمكنني الاستمرار، وأداء مهامي كرئيس للزمالك في ظل ما يحدث، ويتجاوز كل الحدود".

وختم منصور تصريحاته "أعتذر لجماهير الزمالك المحترمة وجمعيته العمومية لأنهم انتخبوني، آخر يوم لي في النادي هو الجمعة المقبل، وبداية من يوم السبت سوف أظل في بيتي وسأتفرغ للقضايا المرفوعة ضدي"