جمعية المخابز توضح حقيقة ارتفاع أسعار الطحين والقمح في غزة

نفى رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة عبد الناصر العجرمي، اليوم الأربعاء، الأنباء التي تتحدث عبر المنصات الرقمية عن ارتفاع أسعار الطحين والقمح في الأسواق الغزية، مؤكدًا أن أسعارهما في القطاع مستقرة.

وأوضح العجرمي، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن سعر كيس الطحين يبلغ 88 شيقلاً بنظام الجملة، ويباع إلى المستهلك الفلسطيني بـ 90 شيقلاً، مشيرًا إلى أن تلك الأسعار ربما تشهد ارتفاعًا في الأيام المقبلة وهي مرتبطة بمدى استمرار وتطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال رئيس جمعية أصحاب المخابز: إن "كميات الطحين والقمح المتوفرة حاليًا في قطاع غزة، تلبي حاجة السكان، دون أن يعجز".

وأضاف أن عمليات الاستيراد من جمهورية مصر العربية ومن الداخل المحتل متواصلة، لافتًا إلى أن "كميات جديدة من الطحين سيتم استيرادها إلى القطاع، يوم غدٍ الخميس من الجانب المصري".

وذكر العجرمي، ان أسعار القمح خلال الساعات الماضية عالميًا تراجعت نحو 40% من أسعارها.

وطالب من وزارة المالية في رام الله، بضرورة رفع الضريبة التي تصل نحو 17 بالمئة على الطحين، للحفاظ على ديمومة استقرار السلعة الأساسية، في ظل غياب الرؤية الواضحة على المدى البعيد في توقعات ارتفاع أو انخفاض تلك الأسعار.

وكان عبد الناصر العجرمي، قد صرح لـ"فلسطين اليوم"، سابقًا، أن مخزون القمح في القطاع، يستخدمه التجار ضمن نظام مناقصات مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، التي بدورها توزعه ضمن "المعونات الغذائية" على اللاجئين.

وأشار إلى أن وكالة الغوث تستهلك نحو 10 آلاف طن شهريًا من القمح.

وتداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، عن ارتفاع أسعار كيس الطحين بـ 3 شواقل عن سعره الأصلي، وهو ما نفاه رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة.