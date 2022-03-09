بالفيديو "الدفاع الروسية": 90 بالمئة من الصواريخ الأوكرانية المتوسطة وقصيرة المدى تم تحيدها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية دمرت أكثر من 90 بالمئة من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، منذ انطلاق العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وأفادت الدفاع الروسية، بأن الطيران الحربي الروسي دمرت اليوم، قرابة 49 منشأة عسكرية أوكرانية، اليوم، مؤكدةً أن الدفاع الجوي الاوكراني غير قادر على إبداء مقاومة تذكر لطيران الحربي الروسي.

وأشارت إلى أن طائرات الناتو تنفذ عمليات استطلاع من الأراضي البولندية لصالح الجيش الأوكراني.

وفي الأثناء، فقد أعلنت قوات الحرس الوطني الروسي، أنها عثرت على عدد كبير من الأسلحة في محطة زابوروجيه النووية الأوكرانية، وتمت مصادرة أكثر من 500 قطعة سلاح.

وأوضح الحرس الوطني الروسي، أن المخزن جمع أكثر من 500 قطعة سلاح من بينها بنادق آلية وقاذفات قنابل يدوية ومدافع رشاشة ومسدسات، بما في ذلك أسلحة الناتو".

وفرضت العديد من الشركات الأوروبية، والأمريكية عقوبات اقتصادية على روسيا، وعدم التعامل معها؛ بسبب شن الجيش الروسي عملية عسكرية في 24 فبراير 2022 تسببت بقتل وجرح الآلاف، دون التوصل إلى آلية لوقف اطلاق النار.