حماس تصدر بياناً بشأن زيارة رئيس الاحتلال "يتسحاق هرتسوغ" لتركيا

جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأربعاء، تاكيدها على موقفها الرافض لكافة أشكال التواصل مع الاحتلال "الاسرائيلي"

وقالت الحركة في بيان لها عقب وصول رئيس الكيان الصهيوني "يتسحاق هرتسوغ" إلى تركيا :" تتابع حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) بقلق بالغ زيارات مسؤولي الكيان الصهيوني وقادته لعدد من الدّول العربية والإسلامية، وآخرها زيارات رئيس الكيان الصهيوني "يتسحاق هرتسوغ" لعددٍ من دول المنطقة".

وأضافت :" إننا نعبّر عن أسفنا من تلك الزيارات لأشقائنا في الدّول العربية والإسلامية، التي نعدّها عمقاً استراتيجياً لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة".

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخه عنه

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

نجدّد رفضنا للتواصل مع الكيان الصهيوني المحتل، وندعو إلى مزيد من الدَّعم لشعبنا لإنهاء الاحتلال واستعادة حقوقنا الوطنية

تتابع حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) بقلق بالغ زيارات مسؤولي الكيان الصهيوني وقادته لعدد من الدّول العربية والإسلامية، وآخرها زيارات رئيس الكيان الصهيوني "يتسحاق هرتسوغ" لعددٍ من دول المنطقة.

إننا نعبّر عن أسفنا من تلك الزيارات لأشقائنا في الدّول العربية والإسلامية، التي نعدّها عمقاً استراتيجياً لشعبنا الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة.

ونجدّد التّأكيد على موقفنا المبدئي برفض أشكال التواصل كافة مع عدوّنا الذي ينتهك حرماتنا، ويدنّس ويهوّد القدس والأقصى، ويواصل حصاره وعدوانه على أهلنا في قطاع غزَّة، ويواصل اعتقال الآلاف من الأسرى، ويقتل أطفالنا، ويهدم بيوتنا، ويشرّد شعبنا.

إنَّنا ندعو إلى عدم إتاحة الفرصة للكيان الصهيوني لاختراق المنطقة والعبث بمصالح شعوبها، كما ندعو إلى مزيد من التلاحم والتكاتف مع شعبنا الفلسطيني، وتعزيز صموده باعتباره القلعة الأولى في الدّفاع عن قبلة المسلمين الأولى وعن مصالح أمَّتنا، التي تتناقض حتماً مع مصالح الكيان الصهيوني الغاصب.



حركة المقاومة الإسلامية (حماس)

الأربعاء: 9 آذار/ مارس 2022م

6 شعبان 1443هـ