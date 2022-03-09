الإعلان عن كشف المسافرين عبر معبر رفح البري غدًا الخميس

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، عن كشف جديد من أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس 10 مارس 2022.

وأوضحت داخلية غزة، أن السفر يوم غد هو للحافلات المتبقية من الحافلة العاشرة والمتأخرون من الكشف السابق + الحافلة الأولى من الكشف الجديد رقم (2022/13) هنا ، وللحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/10) هنا .

ودعت داخلية غزة، المسافرين إلى ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع إجراء فحص كورونا للحافلة الأولى من الكشف الجديد غداً الخميس في مركز شهداء رفح الصحي ثم التوجه للصالة الخارجية للمعبر.

وأشارت إلى أن مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد في جميع المراكز الصحية بالمحافظات، على النحو الآتي: الخميس 3/10: فحص الحافلات (2-4)، والأحد 3/13: فحص الحافلات (5-7)، والاثنين 3/14: فحص الحافلات (8-10).

وأكدت الداخلية، ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.