اقتصاد غزة تتحفظ على 40 طن من الحديد بعد رفع أسعارها

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الأربعاء، أنها تحفظت على 40 طن من الحديد بعد أن قام أحد التجار في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، برفع أسعارها دون الرجوع للوزارة.

ونظمت جولات تفقدية بمشاركة مباحث التموين على 11 مخزن لبيع مواد البناء بعد تلقيها عدد من الشكاوى من المواطنين تفيد برفع الأسعار، وفق الوزارة.

وحررت طواقم الوزارة، 5 محاضر ضبط وتحفظ بحق تجار مخالفين قاموا برفع الأسعار، وضبط كذلك242 طن حديد لدى أحد التجار لرفعه السعر.

وكانت وزارة الاقتصاد بغزة، قد حذرتن من أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه رفع الأسعار دون مراجعة الوزارة، داعيًا المواطنين بالإبلاغ فورًا عن كل ما يقوم برفع الأسعار واحتكار السلع.