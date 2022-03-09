نيمار يعلق على إمكانية اللعب لدى ريال مدريد

كشف البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، عن موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

ويستعد باريس سان جيرمان لملاقاة ريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.



وقال نيمار في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، ردًا على إمكانية اللعب لريال مدريد: "أحمل برشلونة في قلبي بعد أن قضيت سنوات رائعة في ملعب كامب نو".



وأضاف: "كدت ألعب لريال مدريد عندما كان عمري 13 عامًا، ولكن أخذتني الحياة إلى برشلونة، ولذلك لدي مودة كبيرة لجماهير البارسا، وكما قلت إنه الفريق الذي أحمله في قلبي دائمًا".



وعن مستقبله، قال: "أنا سعيد للغاية في باريس سان جيرمان، نركز حاليًا على مباريات الفريق، لدينا لقاء صعب ورائع أمام ريال مدريد".



وأوضح: "أعرف هذا الملعب جيدًا، سنواجه الكثير من الضغط، لكننا اعتدنا على اللعب بهذه الطريقة، وعلينا أن نلعب مباراة قوية من أجل الفوز".



جدير بالذكر، أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق الباريسي، بهدف دون رد، سجله الفرنسي كيليان مبابي، في الدقيقة 93.