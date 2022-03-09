الأسير خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم السابع على التوالي

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الأربعاء، أن الأسير المجاهد خليل محمد خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا بمحافظة الخليل، مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السابع على التوالي رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري بدون أي تهمة.

وأفاد الأسير عواودة في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أنه شرع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 03/03/2022 رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري التعسفي بدون أن توجه له محكمة الاحتلال أي تهمة، مطالبًا بإلغاء الاعتقال الإداري بحقه والإفراج عنه.

وأوضح الأسير عواودة في رسالته، أنه لا يتناول أي شيء سوى الماء بدون ملح أو سكر، لافتًا إلى أنه يشعر بهذلان شديد ودائم، وأن الماء أصبح لا يستسيغه.

جديرٌ بالذكر، أن الأسير خليل عواودة ولد بتاريخ 13/11/1981م، وهو متزوج؛ وأب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قد اعتقلته بتاريخ 27/12/2021م، وحولته محكمة الاحتلال للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن توجه له أي اتهام، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال على خلفية انتمائه وعضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ومقاومة الاحتلال.