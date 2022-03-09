راصد جوي يكشف تفاصيل المنخفض الجوي القطبي الذي يضرب فلسطين غداً

أكد الراصد الجوي "ليث العلامي" اليوم الاربعاء 9 مارس 2022 ، ان منخفض جوي قطبي المنشأ يقترب من الاراضي الفلسطينية ، حيث ان كتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة بدأت للتدفق نحو منطقة الحوض الشرقي للبحر المتوسط.

وقال الراصد ليث العلامي أن تأثير المنخفض يبدأ مساء غد الخميس وتستمر حتى يوم السبت.

وأوضح ان درجات الحرارة قد تصل في المرتفعات خلال يوم الجمعة ما بين 7 – 5 درجات خلال النهار وستكون أقل من ذلك في الليل، وفي قطاع غزة يوم الجمعة لن تزيد درجات الحرارة عن 12 درجة في النهار وستكون ما بين 5 – 7 درجات خلال ساعات الليل.

وبين ان العلامي ان المنخفض اليومين القادمين سيتخلله هبات للرياح قوية قد تتجاوز بعض الهبات 70-80 كلم في الساعة، ودرجات الحرارة ستكون متدنية جداً، وتعتبر حرارة غير معتادة في شهر آذار.

تفاصيل المنخفض الجوي :

تتأثر البلاد يوم غدٍ الخميس بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارد إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية و زخات من البرد أحياناً، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجًا .

ولفتت إلى أن تأثر البلاد بالمنخفض الجوي يستمر يوم الجمعة، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانًا، والرياح شمالية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 70 كم/ساعة والبحر مائجاً .

أما السبت، فيكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.