مواصفات "آيفون إس إي 3"(SE3) المنتظر

أعلنت شركة "أبل" خلال مؤتمرها الأول لعام 2022، يوم أمس الثلاثاء، أنها ستطرح هواتف أيفون جديدة، تحمل اسم "بييك بيرفورمانس" والتي تعني "نظرة خاطفة على الأداء".

وبحسب ما نقله موقع "الجزيرة نت" نوهت شركة أبل للمهتمين قبل أيام من انطلاق مؤتمرها، عبر موقعها الرسمي، أنها ستبث المؤتمر عبر الموقع الرسمي لشركة أبل، أو من خلال تطبيق "Apple TV app".

وحسب التسريبات التي انتشرت حول هذا المؤتمر، فإن أبل تنوي طرح نسخة جديدة من هاتف "آيفون إس إي 3"(SE3)، ونسخة جديدة من الجهاز اللوحي "آيباد إير 5" (iPad Air 5)، بالإضافة لأحدث إصدار من نظام تشغيل أجهزتها، "آي أو إس 15.4" (iOS 15.4).

وانتشرت العديد من التوقعات حول مواصفات هاتف آيفون الجديد، وكشف بعض التقارير أن الهاتف لن يدعم أحدث وأكبر تقنيات "ماغ سيف" (MagSafe)، ومن المحتمل أن يدعم الهاتف الجديد الشحن اللاسلكي "كيو آي" (Qi) المستخدم في هواتف أندرويد.

علاوة على ذلك فإن شركة أبل شرعت بالفعل في إنتاج كل من هاتف "آيفون إس إي 3" والجهاز اللوحي "آيباد إير 5" الجديد.

من الجدير ذكره أن توقعات الخبراء تفيد إلى أن إصدارات أيفون الجديدة ستجذب أكثر من مليار مستخدم حاليًا لأنظمة "أندرويد" (Android).