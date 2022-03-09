سعر ومواصفات لابتوب سامسونغ جالاكسي بوك 2 برو

مواصفات وسعر لابتوب سامسونغ جالاكسي بوك 2 برو، هذا ما أعلنت عنه شركة سامسونغ هذا الأسبوع رسمياً عن سلسلة اللابتوب “الحواسب المحمولة” Galaxy Book 2 Pro التي تضم 4 أجهزة جديدة، وهما جالاكسي بوك 2 برو بشاشة بشاشة 13.3 أو 15.6 بوصة، بالإضافة إلى إصدارين من Galaxy Book 2 Pro 360، ويقدم الجيل الجديد من سلسلة أجهزة اللابتوب سامسونج جالاكسي بوك 2 برو العديد من المميزات الجديدة، أبرزها العمل بالجيل الـ 12 من معالجات انتل Core ونظام ويندوز 11، بالإضافة لدعم شبكات الجيل الخامس 5G، إلى جانب عمر بطارية أطول يصل إلى 21 ساعة.

جالاكسي بوك 2 برو Galaxy Book 2 Pro

وهذه أفضل مميزات لابتوب سامسونج جالاكسي بوك 2 برو Galaxy Book 2 Pro:

تصميم خفيف ونحيف من المعدن.

مستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة.

توفير أقصى سرعة للإتصال بالإنترنت من خلال دعم شبكات الجيل الخامس 5G وشبكات Wi-Fi 6E.

مزود بالجيل 12 من معالجات انتل كور i5/i7، مع دعم التوافق مع مبادرة Intel Evo.

مجموعة متنوعة من المنافذ من بينها Thunderblot 4.

لوحة مفاتيح مضيئة.

رام LPDRR5 بسعة حتى 32 جيجابايت وسعة تخزينية SSD حتى 1 تيرابايت.

شاحن USB-C بقدرة 65 واط.

شاشة اموليد AMOLED بدقة FHD قياسها 13.3 أو 15.6 بوصة.

سماعتين ستيريو من AKG، مع دعم ميزة الصوت المحيطي Dolby Atmos.

كاميرا أمامية تتيح إجراء مكالمات الفيديو بدقة 1080p.

يتوفر لابتوب سامسونج جالاكسي بوك 2 برو Galaxy Book 2 Pro باللونين الفضي والأسود.

جالاكسي بوك 2 برو 360

أما عن Galaxy Book2 Pro 360، فإنه يحمل نفس التصميم، لكن بوزن أخف وسمك أنحف مناسب أكثر في الاستخدام في أثناء التنقل، وهو الجهاز الذي يدعم الطي كتابلت ليناسب الاستخدامات المتعددة، مع دعم الكتابة والرسم على الشاشة بواسطة القلم الرقمي.

مميزات Galaxy Book2 Pro 360

وهذه أفضل مميزات جالاكسي جالاكسي بوك 2 برو 360:

مزود بمعالجات انتل Core i5/i7 (الجيل 12).

ذاكرة وصول عشوائي حتى 32 جيجابايت وسعة تخزينية حتى 1 تيرابايت.

نظام ويندوز 11.

دعم تأمين الجهاز من خلال مستشعر بصمات الأصابع المدمج في زر الطاقة.

بطارية حتى 21 ساعة.

الشحن من خلال منفذ USB-C بقدرة 65 واط.

شاشة AMOLED قياسها 13.3 أو 15.6 بوصة بدقة FHD.

يتوفر بثلاثة ألوان تشمل الفضي والأسود والعنابي.

تجربة مميزة لإجراء مكالمات الفيديو من خلال: كاميرا بدقة 1080p + زوج من المايكروفونات + سماعتين ستيريو مع دعم تقنية Dolby Atmos.

دعم Wi-Fi 6E، مع وجود منفذ Thunderbolt 4.التكامل مع عائلة أجهزة سامسونج جالاكسي

وعززت شركة سامسونج سلسلة أجهزة اللابتوب الجديدة Galaxy Book 2 Pro بالعديد من المميزات التي تجعلها تتوافق مع أجهزة سامسونج جالاكسي الأخرى، بما في ذلك هواتف سامسونج مثل جالاكسي اس 22 الترا وأجهزة التابلت مثل Galaxy Tb S8 Ultra وغيرها، وهي المميزات التي تتضمن:

الاقتران بهواتف سامسونج جالاكسي: وذلك من خلال تطبيق وميزة Link to Windows/Microsoft Your Phone،مما يتيح الوصول إلى تطبيقات أندرويد من خلال جهاز الكمبيوتر مباشرة، بالإضافة لتبادل الملفات والإطلاع على التنبيهات والرد على الرسائل والمكالمات.

ميزة Samsung Multi Control: وهي الميزة التي تتيح الاعتماد على لوحة المفاتيح ولوحة التتبع في أجهزة جالاكسي بوك 2 برو للتحكم في شاشة أجهزة التابلت من سامسونج مثل جالاكسي تاب اس 8.

ميزة المشاركة الخاصة: وهي الميزة التي تتيح مشاركة مستندات العمل والمستندات الشخصية الحساسة مع الزملاء والعائلة بسهولة، وذلك من خلال إنشاء روابط مؤقتة مع خيارات أمان إضافية اعتمادا على تقنية البلوكشين التي تعتمد عليها العملات الرقمية مثل بيتكوين والأصول الرقمية الفريدة NFTs، بحيث يمكن مشاركة الملفات للعرض فقط مع حفاظ المستخدمين بالتحكم الكامل في ملفاتهم حتى بعد مشاركتها، مع تعطيل قدرات التقاط الشاشة في أثناء العرض.

المشاركة السريعة Quick Share: وهي الميزة التي تتيح إرسال الملفات بحجم كبير بسهولة من خلال خيار Link Sharing المتوفر في هواتف سامسونج جالاكسي منذ سنوات، والذي يوفر رابط يمكن مشاركته بسهولة للوصول للمحتوى أسرع.

التحكم في أجهزة المنزل الذكية المتوافقة: من خلال SmartThings، مع دعم المساعد الصوتي Bixby ودعم ميزة العثور على الجهاز SmartThings Find حتى إذا كان مغقلا.

ما هو سعر جالاكسي بوك 2 برو ؟

أما عن سعر جالاكسي بوك 2 برو، فإن لابتوب سامسونج الجديد Galaxy Book 2 Pro يتوفر بسعر يبدأ من 1049 دولار للإصدار بشاشة 13.3 بوصة، كما يبدأ سعر Book 2 Pro 360 من 1249 دولار أمريكي، على أن تتوفر الأجهزة في 1 أبريل المقبل 2021. (سنضيف معلومات عن سعر الجهاز في السعودية ومصر ومختلف الدول العربية بمجرد توفرها رسميا).