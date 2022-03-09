سعر صرف الـدولار الأمريكي أمام سلة العملات العربية والعالمية

يشهد سعر صرف الـدولار الأمريكي مقابل العملات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 9/3/2022 اختلافاً في أسعارها خاصة مع والتي شهدت أغلبها ارتفاعاً مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ أسبوعين، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على عرض سعر صرف الـدولار الأمريكي مقابل العملات العربية والعالمية.

وفيما يلي سعر الدولار الأمريكي مقابل العملات العربية والعالمية:

0.92دولار أمريكي مقابل يورو

0.76دولار أمريكي مقابل جنيه إسترليني

15.75دولار أمريكي مقابل جنيه مصري

9.98دولار أمريكي مقابل درهم مغربي

142.66دولار أمريكي مقابل دينار جزائري

14.53دولار أمريكي مقابل ليرة تركية

1.29دولار أمريكي مقابل دولار كندي

3.75دولار أمريكي مقابل ريال سعودي

3.64دولار أمريكي مقابل ريال قطري

3.67دولار أمريكي مقابل درهم إماراتي

0.38دولار أمريكي مقابل دينار بحريني

0.39دولار أمريكي مقابل ريال عماني

0.30دولار أمريكي مقابل دينار كويتي

0.71دولار أمريكي مقابل دينار أردني

2,512.00دولار أمريكي مقابل ليرة سورية

2.96دولار أمريكي مقابل دينار تونسي

4.64دولار أمريكي مقابل دينار ليبي

3.30دولار أمريكي مقابل شيكل إسرائيلي

357.00دولار أمريكي مقابل أوقية موريتانية

1,508.96دولار أمريكي مقابل ليرة لبنانية

446.50دولار أمريكي مقابل جنيه سوداني

1,456.36دولار أمريكي مقابل دينار عراقي

250.30دولار أمريكي مقابل ريال يمني

6.32دولار أمريكي مقابل يوان صيني

115.78دولار أمريكي مقابل ين ياباني

42,350.00دولار أمريكي مقابل ريال إيراني

76.82دولار أمريكي مقابل روبية هندية

178.81دولار أمريكي مقابل روبية باكستانية

177.63دولار أمريكي مقابل فرنك جيبوتي

584.00دولار أمريكي مقابل شلن صومالي

130.00دولار أمريكي مقابل روبل روسي

7.82دولار أمريكي مقابل دولار هونغ كونغ

14,372.10دولار أمريكي مقابل روبية أندونيسية

4.18دولار أمريكي مقابل رينغيت ماليزي

52.28دولار أمريكي مقابل بيسو فلبيني

1.36دولار أمريكي مقابل دولار سنغافوري

33.18دولار أمريكي مقابل بات تايلندي

5.06دولار أمريكي مقابل ريال برازيلي

1.37دولار أمريكي مقابل دولار أسترالي

0.93دولار أمريكي مقابل فرنك سويسري

50.30دولار أمريكي مقابل فرنك قمري