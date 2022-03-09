أسعار الذهب في الأردن تواصل الارتفاع اليوم الأربعاء 9 مارس 2022

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، بقيمة وصلت إلى 60 قرشا للغرام الواحد، وذلك وفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة، فقد ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر رغبة بين المواطنين، إلى 41.4 دينارا، والشراء إلى 39.5 دينارا.

كما ارتفع سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 48.4 دينارا، والشراء إلى 45.4 دينارا، أيضا ارتفع سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط إلى 37 و34 دينارا على التوالي.

عالميا، ارتفع الذهب الثلاثاء بشكل حاد نحو أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث أقبل المستثمرون على شراء الملاذ الآمن وسط مخاوف متزايدة بشأن أزمة أوكرانيا وتأثير حظر محتمل على النفط الروسي من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا.

في غضون ذلك، أبقت المخاوف بشأن نقص إمدادات البلاديوم بسبب العقوبات المفروضة على روسيا أكبر منتج للمعدن المحفز للسيارات، سعره بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.7 في المئة إلى 2051 دولارا للأوقية يوم الثلاثاء، وبلغت آخر مرة ذروتها عند 2072.50 دولارا في آب/أغسطس 2020.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.1 في المئة إلى 2058 دولارًا للأوقية.

وأدى ارتفاع أسعار النفط وحرب أوكرانيا إلى تراجع الرغبة في الأصول ذات المخاطر العالية.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء حظرا على النفط الروسي، كما ستحظر المملكة المتحدة واردات النفط الروسية.

ويعد المعدن الأصفر والذي ارتفع قرابة 13 في المئة هذا العام، مخزنًا آمنًا للقيمة في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي وارتفاع التضخم.

وقفز البلاديوم 8.8 في المئة إلى 3157.50 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3440.76 دولارا يوم الاثنين، مُسجلًا مكاسب بأكثر من 60 في المئة هذا العام.

كما قفز البلاتين 4.8 في المئة إلى 1170.50 دولارا للأونصة، بينما ارتفعت الفضة 4.5 في المئة إلى 26.89 دولارا.