كاتب "إسرائيلي" يحرض على تنفيذ عمليات تفجيرية في موسكو

حرض الكاتب "الإسرائيلي" في صحيفة "معاريف" افرايم غانور اليوم الأربعاء 9/3/2022، الأوكرانيين على تنفيذ عدد من العمليات الاستعراضية الكبرى في موسكو، وفي سان بطرسبورغ، تتسبب بهزة وقلق في روسيا.

وأوضح غانور، "على العمليات أن تأتي متسلسلة؛ أن تكون العملية الأولي بالقرب من منطقة الكرملين، تتبعها عملية كبرى في جادة نفسكي في سان بطرسبورغ؛ قبل أن تنتعش موسكو من العملية الأولى".

وأكد على أن "عملياتٍ كهذه فقط يُمكنها أن تهز الحياة في قلب روسيا، فقط عمليات كهذه ستجعل بوتين يشم رائحة بارود الحريق، ويفهم بأن في موسكو يُمكن للناس أن يعيشوا بخوف وبقلق على حياتهم، مثلما في كييف".

وأشار إلى أن "عملياتٍ كهذه ستثبت أن روسيا ليست محصنة من استخدام القوة والإرهاب ضدها. عمليات كهذه ستزيد الضغط والنقد على بوتين من الداخل، حين يترافق هذا مع القلق والخوف".

وتساءل غانور: "هل الأوكرانيون قادرون على أن ينفذوا هذه المهمة التي بوسعها أن تغير الوضع وتوقف جنون بوتين؟".