بالفيديو الخليل: الاحتلال يهدم منزلاً ويعتدي على ساكنيه

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، منزلاً واعتدت على ساكنيه شرق مدينة الخليل.

وقال الناشط ضد الاستيطان عارف جابر: "إن قوات الاحتلال هدمت منزلاً بمساحة 100 متر في منطقة خلة العيدة، بمحاذاة الشارع الالتفافي شرق مدينة الخليل، يعود للمواطن صدام جواد جابر، كما قامت بالاعتداء على أفراد العائلة، المكونة من 10 أشخاص، بينهم سيدة مسنة، وذلك قبل إخراجهم عنوة من المنزل.

وأشار إلى أنه لم يتم اخطار العائلة مسبقاً بهدم المنزل، بل تفاجؤوا صباح اليوم بمحاصرته من قبل قوات الاحتلال، والإسراع بهدمه .