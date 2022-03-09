تفاصيل علمية الطعن التي نفذها الشهيد عماد كلاب عام 1994م

حرصًا على بقاء جذوة المقاومة مشتعلة

بقلم: أ. ياسر صالح

وحدة الأرشفة والتوثيق في مؤسسة مهجة القدس

ولد شهيدنا المجاهد عماد عبد الوهاب كلاب في حي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، وأكمل دراسته الثانوية في مدرسة فلسطين، ثم التحق بكلية العلوم بجامعة بيرزيت، ونشأ في أسرة بسيطة ومتدينة، غرست في أبنائها حب الجهاد والمقاومة، ولهذا تميّز المجاهد عماد بأخلاقه الحسنة وصفاته النبيلة حيث كان بارًا بوالديه محبًا للخير ملتزمًا ومواظبًا على موائد القرآن.

أعجب المجاهد عماد بأفكار ونهج حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين فانتمى لها عام 1990م، وشارك في فعاليات الانتفاضة المختلفة، ونتيجةً لانتهاكات الاحتلال المجرم بحق أبناء شعبنا والتي عاشها المجاهد عماد واقعًا قرر أن ينفذ عملية ينتقم فيها من سفاح شرد شعب وسفك دماء أبنائه، ولقلة الحيلة وضعف الإمكان تقدم نحو الواجب بسكينه لينفذ عملية طعن بالتلة الفرنسية في القدس المحتلة بتاريخ 06/01/1994م.

وبحسب جريدة القدس الصادرة بتاريخ 07/01/1994م تحت عنوان "استشهاد شاب بنيران قوات حرس الحدود بعد طعنه جنديًا في القدس" أوردت التفاصيل التالية: "استشهد الطالب الجامعي عماد عبد الوهاب كلاب 20 سنة من غزة بنيران قوات حرس الحدود الإسرائيلي قرب مخيم شعفاط، وقال راديو العدو إن الشاب طعن جنديًا من الجيش الإسرائيلي بسكين في مفترق التلة الفرنسية بالقدس، ونقل الجندي لمستشفى هداسا عين كارم".

وتورد الصحيفة ذاتها نقًلا عن راديو العدو: "إن المهاجم خطف سلاح الجندي ثم هرب باتجاه مخيم شعفاط، فباشرت قوات حرس الحدود والشرطة أعمال البحث والتمشيط وقامت بوضع الحواجز، كما استخدمت مروحية لاكتشاف المهاجم، وقد اكتشف المهاجم قرب مخيم شعفاط بعد أن أطلق عيارًا ناريًا باتجاه قوة لحرس الحدود، ومن ثم أطلق أفراد القوة النار عليه مما أدى لاستشهاده".



