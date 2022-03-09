القيادي عليان يهاتف أصحاب المنازل التي هدمها الاحتلال في سيلة الحارثية

هاتف الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الأربعاء 9/3/2022، عائلات الأسرى المجاهدين الشيخ محمد يوسف جرادات والأسيرين الشقيقين غيث وعمر ووالدتهما الأسيرة عطاف جرادات من بلدة سيلة الحارثية بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني، هدمت فجر أمس، منزل الشيخ الأسير محمد يوسف جرادات ومنزل الأسيرين الشقيقين غيث وعمر جرادات.

وأكد عليان أن العدو الصهيوني يهدف من هدم المنازل للنيل من إرادة الأسرى في سجون الاحتلال وعائلاتهم وكسر صمودهم، وإيصال رسالة إرهاب للشعب الفلسطيني من الإقدام على فعل مقاوم ضد الاحتلال.

وأشاد عليان بصمود أهالي الأسرى الذين هدم الاحتلال منازلهم فجر أمس، مبرقاً بالتحية الكبيرة للأسرى في سجون الاحتلال ولأسرهم.

ونقل عليان تحيات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد المجاهد أبو طارق النخالة لأسر الأسرى المهدمة بيوتهم، ومشيداً بصمودهم وبمعنوياتهم العالية التي يستمد منها شعبنا الفلسطيني المجاهد إرادته بالاستمرار في مقاومة الاحتلال حتى النصر والتحرير.

بدوره أكد والد الأسيرين عمر وغيب جرادات خلال الاتصال الهاتفي أن هذه المنازل فداء لأبنائي وزوجتي وشقيقها وكل شهداء وأسرى فلسطين، موضحاً أن هدم جيش الاحتلال منازل العائلة شرّد 5 عائلات وأكثر من 30 شخصًا، معظمهم من الأطفال.

وأضاف أن هدم المنازل لن يؤثر على معنوياتهم وأنهم يمتلكون إرادة صلبة في مواجهة الاحتلال.

كما أجرى الدكتور جميل عليان اتصالاً هاتفياً مع الأسيرة المحررة ربا عاصي من بلدة بيت لقيا بمحافظة رام الله، وذلك لتهنئتها بالإفراج عنها من سجون الاحتلال الصهيوني، بعد أن أمضت محكوميتها البالغة 21 شهراً.