الأسير المريض أبو حميد يصارع آلامه مع استمرار غياب الرعاية الطبية

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء 9/3/2022، تطورات الحالة الصحية للأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد (49 عاما) الذي يصارع آلامه في ظل غياب أدنى متطلبات الرعاية الطبية.

وأفادت الهيئة، أن أبو حميد ما زال يعاني من آلام حادة في الصدر مكان العملية التي اجريت له بسبب وجود التهاب على غشاء الرئة، حيث ما زالت تلازمه أنبوبة الأكسجين، إلى جانب فقدانه للشهية، وعدم القدرة على المشي إلا بواسطة كرسي متحرك، اذ يصاب بتعب شديد وضيق تنفس عند المشي على قدميه.

كما يحتاج إلى علاج طبيعي حتى يستطيع تحريك أطرافه ومن أجل توسيع الرئة ، في ظل مماطلة متعمدة من عيادة السجن والاكتفاء بإعطائه المسكنات فقط.

فيما يتعلق بمشكلة السرطان التي يعاني منها، قال شقيق الأسير محمد أبو حميد أنه كانت قد اجريت لشقيقه الاسير ناصر ابو حميد صورة طبقية كاملة للجسم بتاريخ 04/03/2022 ولم تظهر النتيجة بعد.

وأشار إلى أنه بعد ظهور النتيجة سيتم تحديد خطة العلاج بالنسبة لجلسات العلاج الكيماوي، و كان أبو حميد قد خضع لعملية ازالة ورم سرطاني خبيث في الرئتين خلال شهر أكتوبر الماضي، وتم إزالة 10سم.