العملات الرقمية: قفزة في سعر البيتكوين لـ 41 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 9/3/2022، ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.83 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 6.65% عن اليوم الماضي.

وتبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 43.12%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.66% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 8.42% لتسجل نحو 41,678 دولاراً.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 8.16% لتسجل نحو 2,735 دولاراً.

ارتفع سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 4.35% لتسجل نحو 397 دولاراً.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 0.9998 دولاراً.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 3.62% لتسجل نحو 0.7487 دولاراً.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 21.99% لتسجل نحو 97 دولاراً.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 6.91% لتسجل نحو 89 دولاراً.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.64% لتسجل نحو 0.8437 دولاراً.

ارتفع سعر عملة أفلانش (AVAX) بنسبة 9.71% لتسجل نحو 79 دولاراً.