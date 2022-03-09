أشغال غزة تكشف آخر التعويضات التي دفعتها للمتضررين والمتبقية

قال م. محمد عبود مدير عام حصر الأضرار في وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة اليوم الأربعاء 9 مارس 2022 : "إن الوزارة قامت بصرف تعويضات لـحوالي 45 ألف متضرر ولدينا فجوة في 15 ألف تقريباً بما يقارب 12 مليون دولار، منهم مواطنين أضرارهم تتراوح حول الـ 1000 دولار ومن بينهم لاجئين كذلك.

وبين خلال تصريحات لصوت الأقصى بخصوص التعويضات للأضرار القديمة "لم يحدث فيها أي تقدم حتى الآن" وأرسلنا تعميماً على كافة المحافظات وأعطينا معلومات بأن التقديرات ليست نهائية، قد تتغير بناءً على شروط التمويل أو ارتفاع الأسعار أو انخفاضها وكذلك حسب سعر الدولار، وحين الصرف يتم التوقيع على السعر النهائي.