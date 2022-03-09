مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الأربعاء 9 مارس 2022، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر مقدسية: "إن 157 مستوطنًا اقتحموا باحات الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلموديه".

وشهد المسجد تواجد للمصلين وطلبة العلم الحراس الذين تصدوا لاقتحام الأقصى ومنعوا المستوطنين من التجول بحرية في الباحات.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.