أسهم نقابات الضفة في ارتفاع... الصحة تنتزع قراراً والتعليم والمهندسين على الخطى ونقابات غزة في سبات

فتح قرار حكومة رام الله الاستجابة لمطالب نقابة الأطباء والقاضي بالتزام الحكومة بتطبيق الاتفاقية، التي تم توقيعها العام الماضي بخصوص علاوة طبيعة العمل وأمور أخرى، الباب أمام باقي النقابات الأخرى للمطالبة بحقوق موظفيها ليكون الصوت الآن لنقابة المعلمين التي أعلنت اليوم عن تعليق العمل بعد الحصة الثالثة بسبب عدم التزام الحكومة بدفع الرواتب كاملة، وتهديد نقابة المهندسين بالعديد من الخطوات التصعيدية لتنفيذ مطالبها.

أسهم نقابات الضفة باتت في ارتفاع وأخذت ثقة كبيرة من الموظفين بعد استجابة الحكومة لمطالبهم ، في حين كانت نقابات قطاع غزة في سبات عميق لأسباب معلومة وغير معلومة ، وليكون قرار حلها من قبل وزارة العدل عقب قيام غالبية أعضاء مجلس النقابة بتقديم استقالتهم دون علم النقيب آخر الضربات التي تلقتها النقابة .

قوة نقابات الضفة التي بدأت بنقابة الأطباء تطرح العديد من التساؤلات حول سبب ضعف نقابات قطاع غزة وعدم تحقيقها أي إنجاز قوي "على حد قول موظفيها " حتى الآن وسط مطالبات في غزة بتشكيل مجلس نقابة قوي للدفاع عن حقوقهم .

وكانت حكومة رام الله أعلنت في 5 مارس 2022 عن التوصل لاتفاق بين الحكومة ونقابة الأطباء، يقضي بتطبيق الاتفاقية، التي تم توقيعها العام الماضي بخصوص علاوة طبيعة العمل وأمور أخرى، بأثرها المالي والإداري ابتداء من 1/1/2022، وذلك عند توفر الأموال.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم خلال مؤتمر صحفي مشترك: "إن الاتفاق يقضي بتنفيذ بنود الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة العام الماضي مع نقابة الأطباء، والتي حالت الأوضاع المالية الصعبة في ذلك الحين دون تنفيذها، وتم الاتفاق على أن تنفيذها يبدأ من الأول من كانون الثاني/ يناير 2022، وأنه التزاماً من الحكومة بالاتفاقية السابقة بالتفاهم مع نقابة الأطباء بأن يكون تنفيذها عندما تسمح الظروف المالية بذلك على أن يكون بأثر رجعي إدارياً ومالياً.

نقابة المعلمين

قرر المعلمون برام الله اليوم الأربعاء 9/3/2022، الذين يتلقون رواتبهم من رام الله بالضفة المحتلة، تعليق الدوام بعد الحصة الثالثة بسبب عدم التزام الحكومة بدفع الرواتب كاملة، بالإضافة لتجاهل تحديد سقف زمني لحل الأزمة خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان.

وأوضح اتحاد المعلمين، أنه قرر تعليق الدوام يومي الأربعاء والخميس بعد الحصة الثالثة في خطوة تحذيرية تتمثل بتعليق الدوام يومي الأربعاء والخميس بعد الحصة الثالثة مع مغادرة المدارس ومغادرة موظفي الوزارة والمديريات .

نقابة المهندسين

ومن جانبها قالت نقابة المهندسين إنه من المقرر أن تقوم الحكومة قريباً بصرف علاوات المهندسين العاملين في القطاع العام ، ومهندسي البلديات والهيئات المحلية ، ومهندسي القطاع العسكري ( استناداً لقرار مجلس الوزراء بالخصوص )، وذلك بصرف هذه العلاوات لكل الفئات وبأثر رجعي من بداية عام 2022 . بعد إقرار الموازنة العامة التي سيتم الانتهاء من إعدادها قبل نهاية شهر آذار الحالي.

وأضاف بيان لنقابة المهندسين اليوم الأربعاء، "إننا في مجلس النقابة، إذ ننتظر ذلك سوياً معكم بفارغ الصبر آملين أن تفي الحكومة بتعهداتها ووعودها التي قطعتها على نفسها، مع تفهم حجم تخوفاتكم والشكوك التي ارتابتكم عبر كل السنوات السابقة والتجارب المريرة التي تم خلالها التسويف والمماطلة والتراجع، ما خلق حالة من عدم الثقة لديكم والشعور بالخذلان، فإننا نؤكد لكم جميعاً بأننا نتابع مجربات كل ذلك باهتمام وتيقظ كبيرين، وأننا على أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع قرارات الحكومة ونتائجها، وسيكون لنا موقفنا المناسب لكل خطوة تخطوها الحكومة في هذا السياق القدس عاصمة فلسطين الأبدية".

وتابع البيان: إما أن تفي الحكومة بالتزاماتها تجاه التفاهمات الموقعة سابقاً والتقدم بذلك خطوة إلى الأمام على طول بناء الوطن والانتصار لحقوق أبنائه. و إما أن تحل بذلك وتتنصل منه، وعندها يكون لنقابتنا الحق في الدفاع عن منتسبيها وتحصيل حقوقهم، بشتى الطرق والوسائل التي يضمها القانون فما نحن إلا بكم ومعكم، ولن نخذلكم إن شاء الله".

نقابة غزة

نقيب موظفي غزة كمال موسى أعلن، عن تسلمه قرار من وزارة العدل بحل نقابة الموظفين عقب قيام غالبية أعضاء مجلس النقابة بتقديم استقالتهم دون علمه.

وقال موسى: "إن الباب سيكون مفتوحاً للموظفين خلال شهر للتقدم لوزارة العدل بتشكيل مجلس مؤقت للنقابة من 7 أعضاء على الأقل.

وقدم شكره للموظفين على صبرهم وعطائهم معتذراً لمن لم تتحقق أمانيهم ومطالبهم وتطلعاتهم .

أكد نقيب موظفي غزة، كمال موسى أنه تفاجئ بقرار حل مجلس نقابة الموظفين، من قبل وزارة العدل بغزة.

وأشار موسى في تصريحات صحفية: أن تقديم الاستقالة وقرار حل اللجنة، جرى دون علم النقيب.

وكشف موسى عن خلافات داخل المجلس حول بعض الإجراءات، وتفاجئنا بطريقة استقالة أعضائه.

وتابع:" هناك بعض الملفات يتم تأجيلها لأسباب غير معلومة، ونحن قمنا بإصدار بيان شديد اللهجة ضد لجنة العمل الحكومي، وأحدث ردة فعل كبيرة".

وأكد أنه تم تشكيل مجلس جديد للنقابة من قبل وزارة العدل، والمكلف الآن الأستاذ خليل الزيان لإدارة النقابة.

نقابة موظفي غزة تبقى على حالها في ظل غياب "الرجل القوي" لحمل هموم الموظفين والمحاربة بكل ما أوتي من قوة لمساندتهم .