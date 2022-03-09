لرفع أسعارها.. زراعة غزة تسمح باستيراد لحوم الدجاج والحبش المبردة من الخارج

قررت وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 9/3/2022، السيطرة على الارتفاع الملحوظ على أسعار الدواجن والحبش، باستيراد لحوم الدجاج والحبش المبردة، من الخارج.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة أدهم البسيوني، أن الوزارة قررت اتخاذ إجراءات وخطوات بهدف السيطرة على الارتفاع الملحوظ على أسعار الدواجن والحبش، حيث شهد سعر الكيلو الواحد من14-15 شيقل.

وقال البسيوني :"إن الوزارة سمحت اعتباراً من اليوم لكافة التجار باستيراد لحوم الحبش المبردة، بكافة أجزائها، بعد يومين من قرار مماثل باستيراد الدجاج المبرد من خارج قطاع غزة، دون أية قيود أو شروط."

وبين البسيوني، أن هذه القرارات تهدف خلال الفترة المقبلة للحد من هذا الارتفاع وإعادة الاتزان بالأسعار، بحيث تكون مناسبة للمواطن الفلسطيني ولا تتسبب بخسائر لدى المزارع.

وأشار إلى أن استمرار الاستيراد مرتبط باستمرار ارتفاع الأسعار، حيث سيتم وقفه في حال الوصول الى حالة من الاستقرار وانخفاض في الأسعار.

وبشأن سعر الأعلاف والصوص، ذكر البسيوني أن ارتفاع أسعار الصوص والإعلاف مرتبط بحالة الارتفاع العالمي فيما يتعلق بكافة المدخلات في قطاع الإنتاج الزراعي، أو في القطاعات الإنتاجية بشكل عام، الأمر الذي ينعكس بظلاله سلباً على تكاليف التربية داخل المزارع، وبالتالي ارتفاع الأسعار في قطاع غزة.

وأكد على أن وزارته تبذل جهوداً كبيرة لمنع ارتفاع أسعار الدواجن، والحفاظ على أسعار عادلة لكل من المزارع والمواطن، وذلك بإيجاد مصادر بديلة، تأمل الوزارة من خلالها، أن تحدث أثراً إيجابياً وتؤدي الى انخفاض الأسعار.