غزة: حالتا وفاة و(55) إصابة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الأربعاء 9/3/2022، حالتي وفاة بفيروس كورونا و(55) إصابة جديدة بعد إجراء 385 فحصاً مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما سجلت الوزارة، تعافي 540 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 247884 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 4936 حالة، وإجمالي المتعافين 241004 حالة، وإجمالي الوفيات 1944 وفاة.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 73 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 49 حالة.

بشأن التطعيمات، بلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 669067 شخص