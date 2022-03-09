مصر تسعى لشراء حاملة طائرات مستعملة من فرنسا

أعربت القاهرة عن اهتمامها بشراء غواصات «باراكودا» وحاملة طائرات مستعملة مزودة بطائرات «رافال مارين»، من فرنسا

وبحسب ما نشره موقع «LA Tribune» الفرنسي، نقلاً عن مصادر فرنسية، فإن مصر مهتمة بغواصات «Barracuda» التي تعمل بالطاقة التقليدية، وتصنعها «Naval Group»، والتي كان يفترض أن تباع إلى أستراليا، قبل تحوّل الأخيرة إلى غواصات تعمل بالطاقة النووية، عبر صفقة مع واشنطن وبريطانيا.

كما تدرس القاهرة، شراء حاملة طائرات مستعملة، مسلحة بنحو عشرين من طائرات "رافال مارين".

وانطلقت المناقشات بين فرنسا ومصر وكذلك مجموعة «نافال»، منذ أكثر من اثني عشر شهراً؛ وفي العامين 2011 و2015، كانت مصر قد طلبت أربع غواصات من طراز «U209» من شركة تيسين كروب للأنظمة البحرية (TKMS).