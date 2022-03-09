يفضل الكثير تناول الفاكهة في كل الأوقات، إلا أن هناك ثلاثة فواكه شتوية مهمة ولها فوائدها السحرية، حيث كشفت الدكتورة أناستاسيا تاراسكو، أخصائية الغدد الصماء والتغذية الروسية، عن أكثر الفواكه فائدة للجسم في فصل الشتاء، خاصةً ممن يعانون من الأمراض وبحاجة لتغذية صحية.

وقالت الأخصائية: "سنأخذ بالاعتبار تلك التي تحتوي على أقل كمية من السعرات الحرارية وأكبر كمية من الألياف الغذائية والفيتامينات والعناصر المعدنية، والثمار مثل التوت البري وعنب الثعلب وغيرها المجمدة أو المجففة، تلبي هذه المتطلبات تماما، لذلك أنصح بتناولها بانتظام"، وفقاً لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

وأشارت الخبيرة إلى الفواكه التقليدية في فصل الشتاء الضرورية للجسم وهي:

المشمش

يمكن تخزينه بصورة مجمدة أو مجففة وفي كلتا الحالتين يحتفظ بنسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم والفيتامينات، كما أن له تأثير محفز خفيف في الأمعاء.

الموز

يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية والبوتاسيوم والكربوهيدرات، أي يمكن اعتباره وجبة خفيفة مثالية، كما يحتوي على مادة الترتوفان، وهي مادة أولية لتركيب هرمون السعادة -سيروتونين.

الرمان

يتميز بإمكانية تخزينه طوال فترة الشتاء واحتفاظه بجميع خصائصه المفيدة بفضل تركيبته الداخلية الخاصة.

وعصير الرمان غني بالحديد والماغنيسيوم وفيتامين С والعديد من المواد البيولوجية النشطة، مثل البيوفلافونويد، كما أن لقشرة الرمان خصائص علاجية مضادة للالتهابات وتساعد على سرعة التئام الجروح.