خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم التاسع من مارس 2022، خمسة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أربعة محكومون بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهم:

◼️الأسير أنس كمال مصطفى المسالمة (37 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 20 عامًا داخل سجون الاحتلال.

◼️والأسير علي حسن عبد الله الرجبي (46 عامًا) من حي جبل جوهر قضاء مدينة الخليل، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 19 عامًا في السجون.

يذكر أن الأسير علي الرجبي متزوج وأب لثلاثة أبناء هم حسن وقسام وبراء، وهو ينحدر من عائلة مجاهدة، حيث كان جده قد اعتقل في عهد الاحتلال البريطاني لمدة 8 سنوات، بتهمة مقاومة الاحتلال، وشقيقه محمد باجس معتقل منذ عام 2002، ويقضى حكماً بالسجن المؤبد إضافة إلى 12 عاماً.

من مدينة طولكرم :

◼️الأسير بسام سليم عبد الرحمن أبو سفاقة (44 عاماً)، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة 18 مرة، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 20 عامًا داخل سجون الاحتلال.

من محافظة بيت لحم:

◼️الأسير حلمي عبد الكريم محمد هماش (45 عاماً) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة 11 مرة، ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 18 عامًا في السجون.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت منزل الأسير هماش المكون من طابقين بعد اعتقاله كما أن والده المناضل عبد الكريم توفي أيضا عام 2020م.

ومن جنين:

◼️الأسير أنس راشد أحمد حثناوى (44 عامًا) المحكوم بالسجن 27 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 18 عامًا في السجون.