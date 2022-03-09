سعر جرام الذهب في فلسطين بالدولار والشيكل

شهد سعر جرام الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 9/3/2022، صعوداً في ظل ارتفاع متواصل لأسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، حيث يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر جرام الذهب في فلسطين، متأثراً بصعود سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية بشكل كبير، مع استمرار الحركة الضعيفة في البيع والشراء بأسواق الذهب في فلسطين، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، التي تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي.

سعر جرام الذهب اليوم في فلسطين

ونقدم لكم سعر الذهب اليوم في فلسطين، بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 217.34 شيكل $66.04

سعر الذهب عيار 22 199.23 شيكل $60.54

اسعار الذهب عيار 21 190.18 شيكل $57.79

اسعار الذهب عيار 18 163.01 شيكل $49.53

سعر الذهب عيار 14 126.78 شيكل $38.52

سعر الذهب عيار 12 108.67 شيكل $33.02

اسعار أوقية الذهب 6,759 شيكل $2,054

اسعار جنيه الذهب 1,521 شيكل $462.28

اسعار كيلو الذهب 217,341 شيكل $66,039

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

8 مارس 217.99 190.75 163.49 127.16 108.99

7 مارس 211.21 184.81 158.41 123.20 105.60

6 مارس 208.34 182.30 156.26 121.53 104.17

5 مارس 208.31 182.28 156.24 121.52 104.16

4 مارس 207.88 181.90 155.91 121.26 103.94

3 مارس 202.26 176.98 151.70 117.99 101.13

2 مارس 200.52 175.46 150.40 116.97 100.26

1 مارس 201.71 176.50 151.28 117.66 100.85

28 فبراير 196.85 172.25 147.64 114.83 98.43

27 فبراير 196.46 171.90 147.35 114.60 98.23