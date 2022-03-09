لجان المقاومة تجدد عهدها باستمرار المقاومة في الذكرى الـ10 لاستشهاد أمينها العام

أكد مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين أبو مجاهد أن دماء الشهيد الأمين العام "القائد زهير القيسي "أبا ابراهيم ورفيق دربه القائد "محمود حنني"ابو أحمد "انبتت جيلاً من المجاهدين والمقاتلين القابضين على جمرتي الدين والوطن سائرين بكل ثبات نحو فلسطين من نهرها إلى بحرها .

وقال أبو مجاهد في الذكرى السنوية "ال10" لاستشهاد الأمين العام القائد الشيخ" زهير القيسي" أبو إبراهيم" ورفيق دربه القائد المجاهد"محمود حنني"أبو أحمد": إن نهج" الأمين العام الشهيد" المقاوم شكل علامة فارقة ومضيئة في مسيرة المقاومة الفلسطينية كان عنوانها المقاومة المسلحة والاشتباك المتواصل مع العدو الصهيوني في مقدمة أولويات شعبنا في الصراع المفتوح مع المشروع الصهيوني .

وشدد أبو مجاهد على أن صراعنا سيبقى مع العدو الصهيوني صراع وجود وعقيدة وهذا ما يؤكده تصاعد ثورة شعبنا في كل ربوع أرضنا المحتلة لا تضره خيانة المطبعين ولا خذلان المتخاذلين .

توجه بالتحية والفخر والاعتزاز بشهداء "معركة بشائر الانتصار" الذين ارتقوا خلال عمليات الرد على جريمة اغتيال "القائد أبو إبراهيم القيسي".

وجدد أبو مجاهد عهد الثبات على مواصلة نهج الشهداء والقادة العظام متمسكين بعقيدتنا و سلاحنا و مقاومتنا حتى زوال المحتل الصهيوني الغاصب عن أرضنا ومقدساتنا المباركة.