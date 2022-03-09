شهد سعر جرام الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 9/3/2022، صعوداً في ظل ارتفاع متواصل لأسعار المعدن الأصفر في الأسواق العالمية، حيث يقدم لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر جرام الذهب في السعودية، سعر جرام الذهب عيار (24)245.11 ريال 65.36 دولار، متأثراً بصعود سعر المعدن الأصفر في البورصة العالمية بشكل كبير، مع استمرار الحركة الضعيفة في البيع والشراء بأسواق الذهب في المملكة، مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، التي تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي.

سعر جرام الذهب في السعودية

وبلغ سعر الذهب اليوم الأربعاء في السعودية، على صعيد سعر أونصة الذهب اليوم 2052 دولار هبوط 0 $.

أسعار جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 247.40 65.97

سعر جرام الذهب عيار 22 226.78 60.48

سعر جرام الذهب عيار 21 216.48 57.73

سعر جرام الذهب عيار 18 185.55 49.48

سعر جرام الذهب عيار 14 144.32 38.48

سعر أونصة الذهب بيع 7,695.00 2,052.00

سعر أونصة الذهب شراء 7,698.75 2,053.00

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,731.80 461.81

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,814.27 483.81

جنية الذهب 8ج عيار 24 1,979.20 527.79

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 272.14 72.57

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 649.43 173.18

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,286.48 343.06

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,543.28 678.21

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 5,051.92 1,347.18

سعر سبيكة الذهب أوقية 7,514.73 2,003.93

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,935.99 1,049.60

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 7,833.51 2,088.94

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 12,543.21 3,344.86

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 25,036.94 6,676.52

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,966.43 791.05

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 249,132.41 66,435.31

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 124,788.87 33,277.03

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-03-09 247.40 226.78 216.48 185.55

2022-03-08 240.89 220.82 210.78 180.67

2022-03-07 237.76 217.94 208.04 178.32

2022-03-06 237.76 217.94 208.04 178.32

2022-03-05 237.76 217.94 208.04 178.32

2022-03-04 233.41 213.96 204.24 175.06

2022-03-03 232.45 213.08 203.39 174.34

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 24 242.40 272.40

عيار 22 221.78 256.78

عيار 21 211.48 248.48

عيار 18 180.55 220.55