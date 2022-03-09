الشعبية تستنكر رفض الأونروا فتح باب التوظيف لأقارب الموظفين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:04 ص
09 مارس 2022
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الشعبية تستنكر رفض الأونروا فتح باب التوظيف لأقارب الموظفين

استنكرت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القرارات الصادرة عن المفوض العام للأونروا بمنع أقارب الموظفين من الدرجة الأولى من التقدم لوظائف في الأونروا، مؤكدةً أن هذا القرار الظالم يفاقم من معاناة الأسر الفلسطينية.

واعتبرت الدائرة أن إصرار إدارة الأونروا على اتخاذ هذا القرار يُشَكّل خرقاً للمبادئ التي تأسست من أجلها الأونروا وهي تشغيل وغوث وخدمة اللاجئين الفلسطينيين بغض النظر عن  أوضاعهم أو عدد الموظفين الذين يعملون بها.

ورأت الدائرة في استمرار تجاوزات الأونروا خرق فاضح لما وعد به المفوض العام بالتراجع عن سلسلة من القرارات المتخذة بحق الموظفين واللاجئين، مشددة أن ذلك ضرب بعرض الحائط لكل النداءات والمطالبات للأونروا بوقف هذه السياسة.

ودعت الدائرة المفوض العام للأونروا بالتراجع عن هذا القرار بما يفتح الباب أمام جموع اللاجئين لاسيما الخريجين من تقديم طلبات للوظيفة باعتباره حق لا مساومة أو تنازل عنه، داعيةً الجميع إلى مواصلة الضغط على إدارة الأونروا لوقف هذا القرار.

 

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