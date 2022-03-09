مقتل شابة من كفركنا بالداخل المحتل برصاصة طائشة أثناء شجار عنيف

لقيت الشابة رزان عباس (18 عاما) من كفركنا في الداخل المحتل، مصرعها برصاصة طائشة إصابتها أثناء شجار عنيف دار في البلدة.

وقال شهود عيان: إن الشابة التي تستعد لتخرجها من المدرسة الثانوية في الأشهر القادمة، راحت ضحية رصاصة طائشة اخترقت نافذة منزلها وإصابتها بشكل مباشر في منطقة الصدر، ونقلت على إثرها إلى المستشفى الفرنسي في مدينة الناصرة، وأعلن عن وفاتها بعد فشل محاولات إنقاذها.

وفي وقت لاحق، أعلن المجلس المحلي في كفركنا، الحداد والإضراب الشامل اليوم الأربعاء، احتجاجاً على قتل الأبرياء من أبناء المجتمع العربي بجرائم العنف.

يذكر أن القرى والبلدات الفلسطينية داخل اراضي عام 48 سجلت منذ مطلع العام الحالي حتى اليوم مقتل 17 ضحية بجرائم عنف، وسط تقاعس الشرطة الإسرائيلية في مكافحة هذه الجرائم.

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