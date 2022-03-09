قرار برفع أسعار الطحين في "إسرائيل" بنسبة 18%

قالت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء 9/3/2022، أن أسعار الطحين في "إسرائيل" سترتفع بنسب كبيرة جداً خلال الأيام القريبة القادمة في أعقاب الحرب على أوكرانيا.

وأفادت القناة "12" العبرية، أن كبرى المطاحن "الإسرائيلية" أعلنت عن أول ارتفاع على أسعار الطحين والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد يومين وذلك بنسبة 18%.".

كما توقعت المطحنة ارتفاعاً آخر على أسعار الطحين بنسبة 20% إضافية حال عدم عودة السوق إلى الوضع القائم قبل اندلاع الحرب حيث تعتبر روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري القمح في العالم.

في حين، قالت القناة: أن الكيان يستهلك نوعين من القمح الأول مصدره شرق أوروبا والثاني من الولايات المتحدة حيث من المتوقع ارتفاع أسعار القمح بنسبة ما بين 40-50%."

وأعلنت شركة الطحين أن موعد رفع الأسعار هو يوم غد الخميس حيث سيتم رفع أسعار الطحين بنسبة 18%.